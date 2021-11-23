Лионель Месси высказался о назначении Хави на пост тренера «Барселоны»

Футболист Лионель Месси впервые высказался о назначении Хави на пост главного тренера клуба «Барселона». По его словам, этот наставник заставит спортсменов сильно вырасти. Об этом написало издание Goal.com.

«Он очень важный человек для молодых людей. Я не сомневаюсь, что именно Хави заставит „Барселону“ сильно вырасти», — процитировала «Газета.ru» слова Месси.

Срок контракта Хави продлится с 6 ноября 2021 года до лета 2024 года. Ранее на этом посту находился голландский тренер Роналд Куман.

Свою тренерскую карьеру Хави начал в катарском клубе «Аль-Садде» в 2019 году. За это время его команда завоевала золото на чемпионате Катара.