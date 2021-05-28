Лионель Месси получил от «Барселоны» предложение о 10-летнем контракте

Капитан «Барселоны» Лионель Месси получил от футбольного клуба предложение о 10-летнем контракте. Настоящее соглашение с нападающим истекает 30 июня, написала газета «Известия» со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации издания, стороны уже практически готовы заключить договор. Согласно документу, футболист два года будет играть в «Барселоне», далее на три года он отправится в Американскую лигу. После этого Месси вновь вернется в испанский клуб.

В нынешнем сезоне спортсмен провел 47 матчей во всех турнирах. Лионель забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач. Весной он озвучил условия продления контракта с «Барселоной». Мессии добивается конкретного спортивного проекта.