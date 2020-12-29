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    29 декабря 2020, 09:26

    Лионель Месси перечислил спортсменов, которые его восхищают

    Полина Петрова

    Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в интервью телеканалу La Sexta рассказал, какие спортсмены вызывают у него восхищение.
    Лионель Месси перечислил спортсменов, которые его восхищают

    Он назвал нападающего итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, а также теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Кроме этого, Месси вдохновляет баскетболист Леброн Джеймс, информирует «Газета.ru».

    «Во всех видах спорта есть спортсмен, который выделяется и заслуживает восхищения своей работой и тем, что он делает каждый день. Криштиану Роналду в футболе. Их много», — подчеркнул Лионель.

    Он добавил, что восхищается каждым спортсменом, который выделяется среди других.