Лионель Месси перечислил спортсменов, которые его восхищают
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в интервью телеканалу La Sexta рассказал, какие спортсмены вызывают у него восхищение.
Он назвал нападающего итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, а также теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Кроме этого, Месси вдохновляет баскетболист Леброн Джеймс, информирует «Газета.ru».
«Во всех видах спорта есть спортсмен, который выделяется и заслуживает восхищения своей работой и тем, что он делает каждый день. Криштиану Роналду в футболе. Их много», — подчеркнул Лионель.
Он добавил, что восхищается каждым спортсменом, который выделяется среди других.