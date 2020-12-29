Лионель Месси перечислил спортсменов, которые его восхищают

Он назвал нападающего итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, а также теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Кроме этого, Месси вдохновляет баскетболист Леброн Джеймс, информирует «Газета.ru».

«Во всех видах спорта есть спортсмен, который выделяется и заслуживает восхищения своей работой и тем, что он делает каждый день. Криштиану Роналду в футболе. Их много», — подчеркнул Лионель.

Он добавил, что восхищается каждым спортсменом, который выделяется среди других.