Спорт 26 июля 2023, 08:21 Лионель Месси обеспечил «Интер Майами» победу над «Атлантой Юнайтед» Дубль Месси позволил «Интер Майами» победить в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX Unsplash

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Во Флориде состоялся матч второго тура Кубка Лиг MLS + MX. Благодаря двум голам и результативной передаче нападающего Лионеля Месси «Интер Майами» обошел «Атланту Юнайтед» со счетом 4:0, сообщил «Чемпионат».

Аргентинец открыл счет на восьмой минуте игры, а на 22-й забил еще один гол. На 53-й минуте успешный бросок совершил Роберт Тейлор, на 84-й с результативной передачи Лионеля Месси — Кристофер Маквей. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

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Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года, но еще три года продолжит получать зарплату от «Барселоны». На новом месте его гонорар составит 60 миллионов долларов в год. Свой первый гол за американскую команду форвард забил 22 июля в матче против мексиканского клуба «Крус Асуль». Он появился на поле во второй половине игры и забил мяч во время штрафного удара.