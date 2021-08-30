Лионель Месси дебютировал на футбольном поле в составе «Пари Сен-Жермен»

Лионель Месси провел первый матч за «Пари Сен-Жермен» и сразу же оказался в центре внимания. Как сообщило издание «Спорт Экспресс», «ПСЖ» обыграл своих соперников из «Реймса», однако сам Месси голом не отличился.

Было заранее известно о том, что Месси сыграет дебютный матч именно в игре с «Реймсом». Но оказалось, что тренер команды решил вывести его не с самого начала. На 66 минуте матча он заменил другого игрока Неймара.

«ПСЖ» победил со счетом 2:0, и оба гола в игре забил Килиан Мбаппе. Сейчас команда, за которую выступает Лионель Месси, находится на первой строчке с 12 очками. У их соперников из «Реймса» всего три очка, они занимают 17 позицию.

Триумфальной победой россиян закончился чемпионат мира по пляжному футболу. Наша команда изначально была фаворитом экспертов и выиграла финал у Японии со счетом 5:2. В то же время, известный комментатор Василий Уткин сравнил этот вид спорта с ковырянием в носу. Он считает пляжный футбол производным от нормального.