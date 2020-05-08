«Лион» подал в суд на футбольную лигу Франции из-за досрочного завершения сезона
Совет директоров футбольного клуба «Лион» принял решение подать судебный иск против Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за досрочного прекращения чемпионата страны. Об этом сообщил портал News.ru.
По данным издания, после досрочного завершения сезона победителем признали ПСЖ, у которого на тот момент было больше всего очков (68). На второй позиции расположился «Марсель». Тройку замкнул «Ренн» (50). Отмечается, что чемпионат страны пришлось прекратить из-за распространения коронавируса.
«Деньги — не главное для „Лиона“. Клуб прошел путь от самых низов до вершины», — напомнил президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.