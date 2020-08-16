«Лион» обыграл «Манчестер Сити» 3:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский «Лион» впервые за десять лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов — самого престижного футбольного турнира Европы. Французы обыграли английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

В составе «Лиона» голы забили Максвелл Корне и Мусса Дембеле (отличился дважды). Последний был признан лучшим игроком матча. Единственную успешную атаку «Манчествера» выполнил Кевин де Брейне.

В полуфинале «Лион» сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч состоится в среду, 19 августа. До этого в четвертьфинале «Бавария» разгромила испанскую «Барселону» со счетом 8:2.

Вторая пара полуфиналистов: германский «Лейпциг» и французский «Пари Сен-Жермен».

Весной из-за коронавируса национальные первенства были поставлены на паузу. Из-за этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скорректировал формат оставшихся еврокубков. Начиная с 1/4 финала, турнир проходит в Португалии, где команды играют в парах по одному разу.