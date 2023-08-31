Спорт 31 августа 2023, 15:05 «Лилль» опроверг информацию о переходе защитника «Спартака» Денисова в клуб

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Французский футбольный клуб «Лилль» не намерен заключать контракт с защитником московского «Спартака» Даниилом Денисовым. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о скором трансфере футболиста. Президент французской команды Оливье Летан назвал эти новостью ложью и заявил, что руководство клуба не проявляло никакого интереса к кандидатуре Денисова.

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Отмечается, что контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года, сообщил сайтkp.ru.