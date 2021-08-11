Лихачев оценил перспективы российских спортсменов на ЧМ по пляжному футболу

Розыгрыш чемпионата мира по пляжному футболу начнется в Москве 19 августа. Главный тренер сборной России Михаил Лихачев рассказал о перспективах российских спортсменов. Об этом сообщил RT.

«С одной стороны, грядущий чемпионат мира — домашний, поэтому мы все чувствуем дополнительную ответственность. Есть определенное напряжение. С другой стороны, любой мундиаль — очень значимый и важный турнир. Все понимают, что в жизни таких соревнований не бывает много. Есть огромное желание выступить успешно на каждом из них», — рассказал Лихачев.

Тренер отметил также отметил, что состав команды претерпел некоторые изменения, однако основной состав остался прежним. По его словам, в команде есть достойная смена старым спортсменам, например, Остап Федоров и Андрей Новиков.

Лихачев отметил также, что главными претендентами на победу являются Бразилия, Португалия и Испания.

«По моему мнению, бразильцы — фавориты любого турнира, в котором они принимают участие. Их уровень несоизмеримо выше, чем у представителей любой другой национальной команды. Но тем и хорош пляжный футбол, что здесь можно за счет головы и тактических ухищрений нейтрализовать сильные качества противника», — рассказал он.