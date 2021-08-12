«Рубин» проиграл польскому «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций

Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Как подытожил «Спорт-Экспресс», теперь российская команда вышла из турнира.

Встреча двух клубов прошла в Казани. Матч завершился ничьей без единого гола, и суди назначили дополнительное время. Тогда мяч удалось отправить в ворота латвийцу Владиславу Гутковскому, он забил гол на 111-й минуте.

Незадолго до этого момента «Рубин» остался в меньшинстве. С поля удалили игрока Илью Самошникова. На последней минуте второго экстра-тайма Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

Таким образом, польский клуб вышел в раунд плей-офф турнира. Ему предстоит встретиться с победителем матча, в котором сыграют РФШ (Латвия) и «Гентом» (Бельгия).

Ранее во время одного из матчей Лиги конференций у футболистов «Рубина» отклеились надписи на форме из-за сильного дождя. Номера и фамилии пришлось в срочном порядке писать на футболках маркером.