Роналду выиграл для «Манчестер Юнайтед» матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой» завершился победой англичан. Решающий гол забил Криштиану Роналду.

Встреча группы F состоялась в Манчестере 20 октября. Хозяева поля завершили ее со счетом 3:2, сообщило РИА «Новости».

Два гола у «Аталанты» забили Марио Пашалич и Мерих Демирал. Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» послал мяч в ворота на 53-й минуте, затем отличился Харри Магуайр. На 81-й минуте Роналду решил исход игры в пользу своей команды.

Испанский «Вильярреал» в другом матче группы с разгромным счетом — 4:1 — переиграл швейцарцев из «Янг Бойз».

Лидером группы F является «Манчестер Юнайтед», набравший шесть очков. Вторым идет «Вильярреал» — у него четыре балла. Испанцы опередили итальянцев по дополнительным показателям. «Янг Бойз» — на четвертой строчке с тремя очками.

Ранее «Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче группы H.