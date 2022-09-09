Life: Хвич Кварацхелия моментально стал своим в "Наполи" | 360°

Спорт 09 сентября 2022, 16:53 Поделиться Telegram

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Viber Life: Хвич Кварацхелия моментально стал своим в "Наполи"

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвич Кварацхелия стал новой звездой в итальянском «Наполи». Теперь он впечатляет Европу своими яркими выступлениями. Журналисты Life проследили за игрой спортсмена после отъезда из России.

На фоне событий на Украине FIFA разрешила легионерам уезжать из России и играть за команды из других стран. Грузинский полузащитник выбрал «Динамо» из Батуми и не прогадал.

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«Попал ли Кварацхелия в „Динамо“ благодаря моей дружбе с его агентом Мамукой Джугели? Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас. Не знаю деталей, как к переходу отнесся Сайманов (генеральный директор „Рубина“. — ред.), все решали через агента. Наш клуб в полном объеме обеспечивает его зарплату», — сообщил президент «Динамо» из Батуми Арчил Беридзе.

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Сразу после Батуми Кварацхелия переехал в Неаполь, где стал игроком местного «Наполи».

Только с начала сезона полузащитник отправил четыре гола в ворота соперников и успел отдать одну голевую передачу в чемпионате Италии. В итоге грузин стал игроком месяца в этой европейской стране.

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