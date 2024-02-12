Спорт 12 февраля 2024, 18:22 Life: Бекхэм признался, что ежедневно сталкивался с буллингом после мундиаля во Франции

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Английский футболист, полузащитник Дэвид Бекхэм в автобиографическом сериале на Netflix признался, что столкнулся с ежедневной травлей после чемпионата мира во Франции в 1998 году. Об этом сообщил Life.

Тогда игрок пнул аргентинца ногой, за что был удален с поля. Фанаты признали виновным в вылете сборной Англии с главного турнира именно Бекхэма, после чего на него обрушилась волна критики и оскорблений.

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«Это изменило мою жизнь. Я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким. Куда бы я ни пошел, я каждый божий день сталкивался с оскорблениями», — отметил футболист.