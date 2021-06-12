Лидера сборной Дании начали реанимировать во время матча Евро

Лидеру сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо во время матча Евро. Он упал на поле. После этого ему начали делать массаж сердца сразу на поле.

Встреча сборных Дании и Финляндии проходила в субботу в Копенгагене. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание. Команды не успели открыть счет. По предварительным данным, матч доигран не будет.

Игроки сборной Дании создали живой щит вокруг Эриксена, чтобы за работой врачей не наблюдали с трибун. Пока официальной информации от представителей сборной о том, что именно произошло с футболистом, не поступало.

Вскоре финская команда покинула поле всем составом. Эриксена унесли на носилках, следом удалились и игроки датской сборной.

Эриксену 29 лет. Он выступает за итальянский «Интер». Ранее играл в молодежном «Оденсе», «Аяксе» и «Тоттенхэм Хотспуре».

Россия вместе с Данией и Финляндией выступает в группе B на Евро-2020. Сегодня в 22:00 россияне сыграют против сборной Бельгии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.