Лидер «Манчестер Сити» сломал нос и кости глазницы в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне получил серьезные травмы в матче с «Челси» в финале Лиги чемпионов. У футболиста диагностировали перелом носа и лицевой кости.

Об этом Де Брейне сообщил в своем Twitter.

«Привет, ребята. Только что вернулся из больницы. У меня диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним результатом, но мы вернемся», — заверил он.

Встреча «Манчестер Сити» и «Челси» прошла накануне на стадионе «Драгау» в португальском Порту. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Лондона.

Де Брейне столкнулся с защитником «Челси» Антонио Рюдигером и после этого покинул поле в начале второго тайма.

Ранее полузащитника включили в расширенный состав сборной Бельгии для подготовки к чемпионату Европы. Он стартует уже 11 июня. Бельгийская команда сыграет с российской сборной в групповом раунде турнира. Матч состоится в 12 июня и пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.