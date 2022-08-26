Льготы при поступлении в вузы будут распространяться на чемпионов российских соревнований

Призеры внутрироссийских соревнований получат возможность поступать в вузы без экзаменов. Такая мера будет действовать на время западных санкций, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Риму Баталову.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Практически по всем видам спорта, за исключением дзюдо, самбо, санного спорта, бобслея и скелетона, россияне не могут участвовать в международных чемпионатах.

«Парадоксально, но именно профессиональный спорт, построенный на бизнесе, сегодня сохраняет приверженность принципам честной борьбы, несмотря на национальность атлетов», — сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.

Уточняется, что правом на льготное поступление ранее могли воспользоваться лишь победители официальных международных турниров.