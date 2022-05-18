Бомбардир мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом написала «Политика Сегодня».

Журналист Николо Скира сообщил в соцсетях, что польский футболист согласовал условия контракта с «Барселоной». Уточняется, что договор нападающего с «сине-гранатовыми» будет рассчитан на три года.

В текущем сезоне Левандовский записал в свой актив 50 голов и отметился семью результативными передачами. Срок его соглашения с мюнхенским клубом истекает летом следующего года.