Левандовский согласовал с «Барсой» условия договора — СМИ
Бомбардир мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом написала «Политика Сегодня».
Журналист Николо Скира сообщил в соцсетях, что польский футболист согласовал условия контракта с «Барселоной». Уточняется, что договор нападающего с «сине-гранатовыми» будет рассчитан на три года.
В текущем сезоне Левандовский записал в свой актив 50 голов и отметился семью результативными передачами. Срок его соглашения с мюнхенским клубом истекает летом следующего года.