Левандовский обошел Месси и Роналду и стал лучшим футболистом года

Нападающий футбольного клуба «Бавария» и сборной Польши Роберт Левандовский стал лучшим игроком 2020 года по версии премии Globe Soccer Awards. В борьбе за награду он обошел Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Об этом говорится на официальной странице премии в Twitter.

В сезоне-2019/2020 Левандовский в составе «Баварии» стал победителем чемпионата, кубка и Суперкубка Германии, а также Лиги чемпионов. В его активе 55 забитых голов и 10 голевых передач. Его признали лучшим футболистом года UEFA и FIFA.

Футболистом XXI века, который лучше всех показал себя на поле с 2001 по 2020 год, стал Криштиану Роналду.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии боролся за эту награду с Лионелем Месси и Мохаммедом Салахом.

Звание тренера года получил наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Звание лучшего тренера столетия получил тренер «Барселоны» и «Манчестера Сити» Хосеп Гвардиола.

«Бавария» стала победителем в номинации лучший клуб 2020 года, а мадридский «Реал» признали командой столетия.

Премию Globe Soccer Awards организуют Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов. В этом году награды вручали в Дубае.