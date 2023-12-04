Спорт 04 декабря 2023, 07:58 Левандовский может покинуть «Барселону» досрочно Sport.es: Роберт Левандовский может досрочно покинуть «Барселону» РИА «Новости»

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Польский нападающий Роберт Левандовский может уйти из испанской «Барселоны» досрочно. Об этом сообщило издание Sport.es.

Согласно информации источника, в контракте футболиста есть пункт, по которому руководство каталонцев имеет право расторгнуть трудовое соглашение, если Левандовский сыграет менее 55% от всех матчей в сезоне-2023/24.

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В текущем сезоне поляк принял участие в 17 матчах за «сине-гранатовых», забил восемь мячей и четыре раза ассистировал партнерам. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Левандовский выступает за «Барселону» с лета 2022 года, вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее поляк с 2014 года играл в составе мюнхенской «Баварии», восемь раз выиграл чемпионат Германии и одержал победу в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.