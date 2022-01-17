Левандовски второй раз подряд стал футболистом года по версии FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) подвела традиционные итоги года по выбору лучших игроков. Главным футболистом 2021 года второй раз подряд стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Об этом сказано в сообщении FIFA в Twitter.

Его главными конкурентами, которые вошли в итоговый шорт-лист, стали нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Выступающий за лондонский клуб «Челси» уроженец Сенегала Эдуард Менди стал лучшим вратарем года по версии FIFA. Также он стал первым африканцем, который удостоился этого титула. Наставник Менди Томас Тухель получил звание лучшего тренера мужской команды по версии FIFA.

Отдельной награды за достижение года федерация удостоила Криштиану Роналду, который в 2021-м забил 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии.

Не остались без внимания и игроки женского футбола. Лучшей спортсменкой 2021 года FIFA назвала полузащитницу сборной Испании Алексию Путельяс. Лучшим тренером женской футбольной команды стала представительница «Челси» Эмма Хейс. Выступающая за «Лион» Кристиан Эндлер получила звание лучшего вратаря среди женщин.

Специальной награды FIFA удостоилась нападающая сборной Канады Кристин Синклер, которая довела количество забитых голов до 188 в 308 матчах.