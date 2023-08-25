Спорт 25 августа 2023, 12:56 Лев Лещенко: я не жалею о переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в испанский «Реал-Сосьедад»

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который давно болеет за «Динамо», в беседе с ИА НСН сообщил, что не жалеет об отъезде 20-летнего Арсена Захаряна в испанский «Реал-Сосьедад».

Ранее СМИ сообщили, что дебют Захаряна в Испании может состояться 25 августа в игре против «Лас-Пальмаса».

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«Я считаю, что это очень позитивный момент и для „Динамо“, и для Захаряна. Это прекрасно, расширяем границы нашего футбола, а то больше смотреть нечего, мы же не играем сейчас нигде», — сообщил в разговоре с журналистами Лещенко.

Артист выразил надежду, что Захарян сможет найти себя в новой команде.