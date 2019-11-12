Лето-2020 начнется с всероссийского полумарафона «ЗаБег»

Следующее лето начнется со всероссийского полумарафона «ЗаБег». Это мероприятие проходит уже три года, но только в 2020-м в нем примут участие 85 регионов России, а на старт выйдут десятки тысяч россиян.

Состязание пройдет 31 мая 2020 года в 85 регионах РФ. Это уникальный полумарафон с синхронным стартом, который начнется в 09:00 по московскому времени. Участникам придется бежать дистанции в один, пять и 10 километров, а также настоящее испытание — забег на 21,1 километра.

«ЗаБег» проводится с 2017 года — тогда он прошел в 10 городах России. В 2018 году к мероприятию присоединились еще пять субъектов, а в 2019-м 19 регионов стали участниками полумарафона.

«В 2017 году мы начинали с 10 городов, а в 2020 проведем „ЗаБег“ одновременно уже в 85! Это невероятное количество, до этого никто в мире не проводил подобное мероприятие в стольких городах в один день! Мы рассчитываем, что в „ЗаБеге“ примет участие около 200 тысяч человек по всей России», — сказала руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

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Главной особенностью турнира станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. Два года назад обладателем титула стала Казань, а в этом — Владивосток.

Чтобы стать «Беговой столицей», городу нужно обладать тремя критериями отбора: среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города; соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города и средней скорости бега участников.

«ЗаБег» стал таким масштабным мероприятием из-за синхронности старта. Благодаря этому организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо беговой программы, на мероприятии будут другие развлечения: концерт, выставка спортивного питания, файер- и световое шоу, фотозона, фуд-корт и так далее.