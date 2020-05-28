Летнюю Универсиаду в Екатеринбурге перенесли из-за коронавируса

I Всероссийские уличные игры, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, VII Всероссийская летняя Универсиада должны были пройти в июле–августе 2020 года. Однако теперь они состоятся в сентябре–октябре. Формат всероссийского уровня сохранится, говорится в сообщении.

VII Всероссийская летняя Универсиада 2020 года включает в себя соревнования по 13 видам спорта. Среди них бадминтон, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, регби, самбо, спортивное ориентирование, тхэквондо и шахматы. В состязании участвуют студенты, аспиранты и выпускники российских вузов 2019 года. У них должен быть как минимум III спортивный разряд.

По ранее согласованному регламенту Минспорта России, финалы соревнований должны были пройти в Екатеринбурге с 19 июня по 13 июля.