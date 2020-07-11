Летняя «Гонка героев» прошла в Подмосковье

Летний этап «Гонки героев» прошел на военном полигоне Алабино в Московской области. Перед стартом у спортсменов измерили температуру — обязательное правило во время пандемии коронавируса. На самой дистанции они стараются держать дистанцию.

Часть трассы проходит по земле, на некоторых участках придется плыть, местами — балансировать на весу.

«Я должен пройти это в любом случае. Я умру, но справлюсь со всем этим», — сказал «360» один из участников соревнований.

Первыми финишную прямую пересекли инструкторы. Они помогают участникам в забеге, но еще и сами показывают, как преодолеваются препятствия.

На «Гонке героев» девушки бегут наравне с молодыми людьми.

Рядом с площадкой для самих соревнований установлена главная сцена. У нее взрослые прыгали через канаты, а дети кувыркались в шарах. Там же можно было измерить силу своего удара.

«Гонка героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный «Лигой героев». Соревнования проводятся с 2013 года.

Главные мероприятия на военном полигоне — стрельба холостыми, дымовые завесы, также нужно проползти под танком. Гражданский формат забега проводится на горнолыжных курортах, в парках отдыха, горах и долинах. Там нужно преодолеть следующие препятствия: «рукоходы», скалодромы, «тропу разведчика», трамплины, тарзанки.