Спорт 05 июня 2023, 13:30 Летний сезон бесплатных тренировок «Мой спортивный район» стартовал в Москве Департамент спорта Москвы сообщил о старте проекта «Мой спортивный район» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

С понедельника, 5 июня, в Москве стартовал сезон проекта бесплатных тренировок «Мой спортивный район». Об этом рассказали в пресс-службе департамента спорта российской столицы.

В городе заработало 44 площадки, 38 из них — во дворах и парках. Их количество будет постепенно увеличиваться.

Реклама

Для москвичей и гостей столицы в районных центрах «Место встречи» на крышах будут доступны йога, танцевальный фитнес, зумба и растяжка. Во дворах можно будет заняться фитнесом, бадминтоном, футболом, волейболом, баскетболом и настольным теннисом.

Ранее губернатор Подмосковья поручил увеличить число спортивных соревнований для детей, поскольку для региона это очень актуальный вопрос. Для проведения спортивных мероприятий в Московской области развивают специальную инфраструктуру, привлекают средства из бюджетов всех уровней и деньги частных инвесторов.