Казань подаст заявку на проведение летней Олимпиады

В Минспорте РФ сообщили, что поддержат заявку Казани на проведение летней Олимпиады, как только перестанут действовать санкции Спортивного арбитражного суда. Об этом написало РИА «Новости».

О том, что Казань претендует на проведение в городе летней Олимпиады, ранее сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, добавила «Политика сегодня». По словам Леонова, Казань лучше других городов подготовлена к такому мероприятию, но для этого ей нужна поддержка правительства.