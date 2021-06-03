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    03 июня 2021, 21:54

    Казань подаст заявку на проведение летней Олимпиады

    Полина Гребенщикова

    В Минспорте РФ сообщили, что поддержат заявку Казани на проведение летней Олимпиады, как только перестанут действовать санкции Спортивного арбитражного суда. Об этом написало РИА «Новости».

    Казань подаст заявку на проведение летней Олимпиады

    О том, что Казань претендует на проведение в городе летней Олимпиады, ранее сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, добавила «Политика сегодня». По словам Леонова, Казань лучше других городов подготовлена к такому мероприятию, но для этого ей нужна поддержка правительства.