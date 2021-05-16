«Лестер» одержал победу над «Челси» и впервые выиграл Кубок Англии

Футболисты «Лестер Сити» обыграли лондонский клуб «Челси» и впервые в истории стали обладателями Кубка Англии.

Финальная встреча прошла 15 мая на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч окончился со счетом 1:0. Единственный гол на 63-й минуте забил бельгийский полузащитник Юри Тилеманс.

«Лестер» стал обладателем Кубка Англии с пятого раза. До этого команда четыре раза терпела поражение в финале турнира.

Форвард сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович не сможет выступить на Евро-2020 из-за травмы колена. Операции ему удастся избежать, но реабилитация займет полтора месяца. Швед получил травму колена во время встречи «Милана» и «Ювентуса» 9 мая. Тогда красно-черные выиграли у футболистов из Турина со счетом 3:0.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.