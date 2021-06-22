Певец Лев Лещенко обсудил с «Газетой.ru» выступление на Евро-2020 сборной России по футболу, которая после проигрыша датчанам вылетела из турнира.

«Результат сборной России на этом Евро — провал. По-моему, это самое неприличное поражение на чемпионатах Европы за все время, что я болею. <...> Это было безрадостное зрелище», — заметил артист.

Он выразил сожаление, что у сборной страдает исполнительское мастерство. Что касается тренерского штаба, то Лещенко отметил, что специалисты допустили «явные просчеты». По его мнению, на воротах должен был остаться Антон Шунин.

«И, конечно, пора уже начинать играть в какую-то иную систему нападения: эти сплошные навесы уже просто раздражают», — добавил собеседник издания.