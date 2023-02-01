Спорт 01 февраля 2023, 13:17 Леонид Слуцкий прокомментировал причины срыва перехода Дзюбы в «Торпедо»

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Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий отреагировал на срыв перехода бомбардира Артема Дзюбы в московский клуб «Торпедо». Свое мнение тренер высказал в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу», сообщило РИА ФАН.

По словам Слуцкого, главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев предложил лучшему бомбардиру приехать на просмотр, однако не дал никаких гарантий на заключение контракта, в результате чего трансфер сорвался.

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Отмечается, что сейчас Артем Дзюба находится в статусе свободного агента.