    06 февраля 2020, 16:09

    Леонид Федун пояснил, зачем не надо расширять РПЛ

    Артур Блянихов

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун разъяснил сайту kp.ru, почему он выступает против расширения Российской премьер-лиги.

    «Если ставить цель, чтобы оставить как можно меньше команд, которые вылетают и не ведут спортивной борьбы, это тогда хорошо», — цитирует Федуна РИА ФАН.

    По его мнению, появление в РПЛ еще двух аутсайдеров ради увеличения доходов бессмысленно. Профит будет мизерным, а убытки существенными. Это доказал недавний анализ консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. По словам Федуна, наибольший доход приносит система плей-офф. Она вызывает большой интерес, как у спонсоров, так и у болельщиков.