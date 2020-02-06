Леонид Федун пояснил, зачем не надо расширять РПЛ

«Если ставить цель, чтобы оставить как можно меньше команд, которые вылетают и не ведут спортивной борьбы, это тогда хорошо», — цитирует Федуна РИА ФАН.

По его мнению, появление в РПЛ еще двух аутсайдеров ради увеличения доходов бессмысленно. Профит будет мизерным, а убытки существенными. Это доказал недавний анализ консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. По словам Федуна, наибольший доход приносит система плей-офф. Она вызывает большой интерес, как у спонсоров, так и у болельщиков.