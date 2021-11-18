Лео Месси признали лучшим футболистом года

В результате голосования фанатов футбола, проведенного порталом GOAL, лучшим игроком 2021 года был признан Лионель Месси. Второе место занял Криштиану Роналду, третье — Роберт Левандовски. Месси и Роналду уже по пять раз возглавляли рейтинг портала.

Аргентинский футболист обогнал своего именитого соперника с весьма незначительным преимуществом в 24 голоса.

Роналду возглавлял рейтинг последние сутки голосования. Но Месси все-таки удалось набрать 50,9% голосов.

Четвертое и пятое места в рейтинги заняли легендарный египетский игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах, а замыкает пятерку суперзвезда «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

В голосовании участвовали более 14 миллионов человек. Это рекорд для портала.

Ранее спортивный директор ПСЖ отказался отправлять Месси и еще одного игрока в сборную Аргентины. Оба спортсмена получили травмы. Мессии лечит колено, его коллега Леандро Паредес — бедро.