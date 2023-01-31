Спорт 31 января 2023, 23:40 Ленобласть примет три крупные лыжные гонки в первой половине февраля

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В Ленинградской области с 4 по 19 февраля пройдет несколько крупных лыжных гонок. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное правительство.

По данным издания, с 4 по 5 февраля состоится марафон TOKSOVOCUP. «Лыжня России» намечена на 11 февраля. Ее проведут на территории спортивного комплекса «Игора Драйв». Гонку VyborgSKI проведут 19 февраля на лыжной базе «Кировские дачи».