31 января 2023, 23:40
Ленобласть примет три крупные лыжные гонки в первой половине февраля
В Ленинградской области с 4 по 19 февраля пройдет несколько крупных лыжных гонок. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное правительство.
По данным издания, с 4 по 5 февраля состоится марафон TOKSOVOCUP. «Лыжня России» намечена на 11 февраля. Ее проведут на территории спортивного комплекса «Игора Драйв». Гонку VyborgSKI проведут 19 февраля на лыжной базе «Кировские дачи».
Ленинградская область
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