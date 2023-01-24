Спорт 24 января 2023, 15:17 Лэмпард ушел из «Эвертона»

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Фрэнк Лэмпард оставил должность наставника английского «Эвертона». Об этом сообщил RT.

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На сайте «Эвертона» говорится, что свой пост в клубе сохранил лишь тренер вратарей Алан Келли. Лэмпард занял пост главного тренера команды зимой 2022 года. Его договор был рассчитан до лета 2024-го. Под руководством Лэмпарда «Эвертон» набрал в сезоне-2022/23 всего 15 очков в 20 матчах и оказался на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ.