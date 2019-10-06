Лекарство от старости. День скандинавской ходьбы отметили в Подмосковье

В России отметили день скандинавской ходьбы. А основной локацией в Подмосковье стал Сестрорецкий парк в Клину. Участники прошли трехкилометровую дистанцию.

Регулярные занятия этим видом спорта снимают лишнюю нагрузку с позвоночника и коленей. Врачи говорят, это своеобразное лекарство для борьбы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

«Очень большая польза. Занимаемся пять лет, посмотрите на моих девочек — помолодели, красивые, стройные стали», — отметил участник праздника Николай Марков.

Основная цель — трехкилометровый марш-заход. Но, конечно, в комфортном темпе. День ходьбы в Подмосковье проходит каждый год. Он был в Щелково, в Красногорске и теперь главная локация — Сестрорецкий парк в Клину.

Источник фото: телеканал «360»

«Парк просто чудесный. Если мы бы здесь жили, ходили бы каждое утро», — подчеркнула Галина Васильева.

Как и в любом спорте, в скандинавской ходьбе правильная техника — это самое важное. Нюансы напомнили на мастер-классах. Главное — держать осанку, делать перекат с пятки на носок, соблюдать очередность движения рук и ног.

Но не ходьбой единой завлекали на праздник. Тренд последних лет — возрождение движения ГТО. И кто-то пришел с твердым намерением получить золотой значок. А некоторые — просто испытать себя.