  • «Лейпциг» выиграл у «Зенита» со счетом 2:0

    06 ноября 2019, 00:18

    Светлана Степанова

    В Санкт-Петербурге подошел к концу очередной матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Родной город «Зениту» одержать победу не помог. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
    «Лейпциг» выиграл у «Зенита» со счетом 2:0

    «Быки» второй раз подряд обыграли «Зенит». Проигрыш петербургской команды в этом матче снизил шансы на выход из группы в Лиге чемпионов.

    Болельщики «Крыльев Советов» и «Рубина» схлестнулись на трибунах. Умер стюард

    Подробнее

    Тренер «Зенита» выставил сильную оборону, которой пришлось быть активной с первых же минут. Хозяева пропустили гол на 16-й минуте. Однако арбитры при помощи системы видеоповтором выяснили, что форвард «Лейпцига» подыграл рукой, а потому мяч не засчитали.

    У «Зенита» было несколько возможностей открыть счет, но не получилось. Буквально на последних секундах первого тайма Демме открыл счет. Второй гол был забит на 63-й минуте. Кержаков пропустил мяч от Забитцера.

    Чтобы выйти в плей-офф «Зениту» необходимо победить в следующих двух матчах. С французским «Лионом» они встретятся на домашнем стадионе, а с португальской «Бенфикой» — на выезде.