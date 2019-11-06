«Лейпциг» выиграл у «Зенита» со счетом 2:0

«Быки» второй раз подряд обыграли «Зенит». Проигрыш петербургской команды в этом матче снизил шансы на выход из группы в Лиге чемпионов.

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Тренер «Зенита» выставил сильную оборону, которой пришлось быть активной с первых же минут. Хозяева пропустили гол на 16-й минуте. Однако арбитры при помощи системы видеоповтором выяснили, что форвард «Лейпцига» подыграл рукой, а потому мяч не засчитали.

У «Зенита» было несколько возможностей открыть счет, но не получилось. Буквально на последних секундах первого тайма Демме открыл счет. Второй гол был забит на 63-й минуте. Кержаков пропустил мяч от Забитцера.

Чтобы выйти в плей-офф «Зениту» необходимо победить в следующих двух матчах. С французским «Лионом» они встретятся на домашнем стадионе, а с португальской «Бенфикой» — на выезде.