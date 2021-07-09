«Лейпциг» и «Зенит» обсудят трасфер полузащитника Клаудиньо

Футбольные клубы «Лейпциг» и «Зенит» заинтересовались в полузащитнике «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. В ближайшее время футболист может начать выступление за один из европейских клубов. Об этом сообщил UOL Esporte.

Вероятность того, что футболист перейдет в немецкий клуб, выше, так как «Лейцпиг» и бразильский клуб входят в состав концерна «Ред Булл». Между клубами существуют определенные партнерские соглашения. Однако «Зенит» также заинтересован в контракте с Клаудиньо.

«Во время трансферного окна разговоры о Европе становятся более конкретными. У меня уже были переговоры с „Лейпцигом“ и „Зенитом“, но сейчас, может, будет больше конкретики», — передало слова спортсмена ИА Nation News.