«Лейкерс» продлил контракт с Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом

Отмечается, что общая сумма контракта Дэвиса составляет 190 миллионов долларов. При этом у игрока остается возможность стать после сезона 2023-24 свободным игроком.

В свою очередь Джеймс, которому скоро исполнится 36 лет, также подписал самый длинный договор, какой только мог, согласно правилам, которые устанавливают возрастной ценз для баскетболистов.