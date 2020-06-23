Легкоатлеты пожаловались Путину на спортивных чиновников

На сегодняшний день Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно лишилась членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Из-за этого российские спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. При этом им недоступны Олимпийские, Европейские и Военные игры.

Кроме того, совет Международной ассоциации выписал штраф ВФЛА в пять миллионов долларов за фальсификацию документов по делу Данила Лысенко. Если его не оплатить до 1 июля, то российские спортсмены лишатся возможности выступать на всех международных соревнованиях.

В своем письме легкоатлеты заявили, что на протяжении долгого времени они слышали только обещания, что для их защиты сделают все. Спустя пять лет действия руководства ВФЛА привели к тому, что никто из российских спортсменов не может выступать вне России даже в нейтральном статусе.

«1 июля в случае невыплаты штрафа ВФЛА легкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации», — говорится в тексте письма.

Спортсмены напомнили, что в мае прошлого года президент поручил Олимпийскому комитету России до начала декабря сделать все, чтобы восстановить членство ВФЛА.

«С тех пор прошел год, поручение не выполнено, а ситуация только ухудшилась», — заявили легкоатлеты.

Они подчеркнули, что их вид спорта находится на стадии окончательного развала. Даже в нейтральном статусе они не принимали участие в Олимпийских играх 2016 года. Теперь появилась вероятность, что российские спортсмены пропустят соревнования в Токио.

«Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся, надеемся на Ваше участие и понимание», — говорится в письме.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко в беседе с ТАСС назвал обращение спортсменов объективным. Он подчеркнул, что переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, в которых принимают участие ОКР и Министерство спорта России, продолжаются. В ближайшее время он пообещал, что ВФЛА выпустит развернутый комментарий.

Российского прыгуна в высоту Данила Лысенко и его тренера Евгения Загорулько в 2018 году отстранили от участия в соревнованиях. Выяснилось, что документы, которые он представил в допинговые службы, были поддельными.

В ходе начатого расследования Российского антидопингового агентства и дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit выяснилось, что ложные сведения спортсмен получил при помощи чиновников ВФЛА. Из-за начавшегося скандала в ВФЛА временно отстранили от должностей ряд высокопоставленных чиновников. Это привело к тому, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила восстановление членства российской организации.