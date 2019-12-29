Легкоатлеты обратились к руководству ВФЛА в открытом письме

В воскресенье, 29 декабря, российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова опубликовали в Instagram открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В обращении спортсмены выразили свое недовольство по поводу выборов нового главы ВФЛА, которые назначены на конец февраля, хотя если бы они прошли на месяц раньше, то у атлетов был бы шанс выступить в международный зимний сезон.

«Прозвучавший ответ — так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики!» — указано в письме.

Спортсмены в письме также указали на то, что Минспорта РФ поставил перед ВФЛА задачу совместно с РУСАДА разработать до 3 декабря «дорожную карту» по устранению антидопинговых нарушений, которая до пор не утверждена.

Помимо этого, была упомянута ситуация по «делу Лысенко». Атлеты утверждают, что ВФЛА не подготовила Athletics Integrit Unit (AIU) на обвинения федерации в фальсификации или попытке фальсификации составляющей допинг-контроля. Федерация якобы направила ответ в срок, однако в AIU сообщили, что вместо ответа ВФЛА попросила отсрочку до 2 января.

Ранее совет World Athletics 22 ноября приостановил восстановление членства ВФЛА из-за «дела Лысенко», который пропустил три допинг-тестов в течение года. Спортсмен предоставил бумаги, объясняющие его отсутствие на тестах, однако обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами.

25 ноября Олимпийский комитет России порекомендовал ВФЛА сменить руководство и изменить структуру, нынешние руководители федерации «дискредитируют весь российский спорт».