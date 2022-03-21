Легкоатлетку Елену Лашманову обвинили в применении допинга на Олимпиаде 2012 года

Российскую легкоатлетку Елену Лашманову обвинили в применении запрещенного вещества во время участия в Олимпийских играх 2012 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В организации отметили, что решение было основано на данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсменка будет дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, начиная с 9 марта 2021 года.

Елену лишат золотой медали Олимпиады 2012 года, а также победы на чемпионате мира в 2013 году.