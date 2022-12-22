Спорт 22 декабря 2022, 12:59 Легкоатлетку Антюх лишили золота Олимпийских игр 2012 года

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Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой медали, которую она выиграла на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

По данным «Национальной службы новостей», спортсменка лишилась главной награды из-за нарушения антидопинговых правил. Все результаты легкоатлетки в период с июля 2012 года по июнь 2013 года были аннулированы.

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Отмечается, что Антюх не собирается подавать апелляцию, золотая медаль перейдет к спортсменке из США.

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