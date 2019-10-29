Легкоатлетки Ласицкене и Сидорова получили по 5 млн рублей от Федерации бокса

Чемпионки мира по легкой атлетике Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили от Федерации бокса России по пять миллионов рублей и по автомобилю. Эту награду за золотые медали в мировом первенстве они приняли с благодарностью и удивлением.

«Нас с Анжеликой (Сидоровой — прим. ред) наградили… боксеры. Большое спасибо руководству федерации бокса России за внимание и теплое отношение к легкоатлетам! Вы — большие молодцы», — написала Ласицкене на своей странице в Instagram.

Спортсменка добавила, что они решили поделить деньги между 30 российскими участниками Чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в 2019 году в столице Катара — Дохе. Свою машину она решила передать тренеру Геннадию Габриляну.

Прыгунья в высоту Ласицкене завоевала в Дохе золото, преодолев высоту 2,04 метра. Сидорова — стала чемпионкой мира по прыжкам. Ей покорилась высота 4,95 метра.