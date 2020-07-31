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    31 июля 2020, 14:15

    Легкоатлетке Ласицкене предложили перейти в сборную Белоруссии

    Полина Петрова

    Российской легкоатлетке, трехкратной чемпионке мира Марии Ласицкене предложили перейти в сборную Белоруссии, сообщил портал «Весь спорт».
    Легкоатлетке Ласицкене предложили перейти в сборную Белоруссии

    По информации издания, представители спортсменки уже общались с белорусской федерацией, информирует «Газета.ру».

    Напомним, что Международная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) обязала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) до 15 августа погасить штраф в размере 6,3 миллиона долларов за участие прежнего руководства российской организации в фальсификации документов по делу Данила Лысенко.

    До разрешения вопроса совет World Athletics временно заморозил разрешение на участие наших легкоатлетов в соревнованиях международного уровня. При худшем раскладе организацию исключат из ассоциации

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