Легкоатлетке Ласицкене предложили перейти в сборную Белоруссии

По информации издания, представители спортсменки уже общались с белорусской федерацией, информирует «Газета.ру».

Напомним, что Международная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) обязала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) до 15 августа погасить штраф в размере 6,3 миллиона долларов за участие прежнего руководства российской организации в фальсификации документов по делу Данила Лысенко.

До разрешения вопроса совет World Athletics временно заморозил разрешение на участие наших легкоатлетов в соревнованиях международного уровня. При худшем раскладе организацию исключат из ассоциации