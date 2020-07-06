Легкоатлетка обвинила полицию Лондона в расовой дискриминации
Бьянка Уильямс, британская легкоатлетка, совместно со своим партнером Рикардо душ Сантуш обвинили лондонскую полицию в расовой дискриминации после того, как стражи порядка остановили и обыскали их автомобиль с трехмесячным ребенком внутри. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Спортсмены признались, что решились на этот шаг после того, как полицейские остановили их автомобиль, вытащили пару из машины и надели на них наручники. При этом трехмесячный сын атлетов остался в машине один.
Уильямс отметила, что правоохранители подделали отчет о выезде на встречную полосу.
«Они говорят, что Великобритания не является расистской страной», — написала легкоатлетка в своем Twitter.