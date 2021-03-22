Легкоатлетка Куличенко заявила о планах сменить спортивное гражданство

Мастер спорта по легкой атлетике, россиянка Елена Куличенко заявила о планах сменить свое спортивное гражданство, сообщил ТАСС.

«Я планирую выступать за Кипр», — процитировала прыгунью «Газета.ru».

Куличенко стала второй на зимнем первенстве России в 2021 году в Смоленске. Ее результат — 1,82 метра. Отмечается, что личным рекордом легкоатлетки является высота 1,87 метра. Он был установлен летом 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии.