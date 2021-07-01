Легкоатлетка из США участвовала в отборе на Олимпиаду в Токио беременной

Отборочный турнир в сборную США по семиборью на Олимпиаду в Токио решила пройти беременная спортсменка . Девушке удалось преодолеть все этапы легкоатлетического многоборья.

Американка Линдси Флак вышла на старт на 18 неделе беременности, рассказал Yahoo Sports. Она участвовала в беге на 800 метров, беге с препятствиями, толкании ядра, метании копья, беге на 200 метров, прыжках в длину и высоту.

Флак в начале 2020 года решила усерднее тренироваться и обеспечить себя шансом пройти квалификацию на Олимпийские игры в Токио. Впереди у девушки были завершение спортивной карьеры и семейная жизнь.

Для тренировок в Техасском университете в долине Рио-Гранде Линдси пришлось уйти с работы и временно расстаться с будущем мужем. Американка планировала вернуться домой после Олимпийских игр, но потом началась пандемия.

После переноса ОИ-2020 в Токио на год 31-летняя спортсменка решила не откладывать жизнь на потом: она вышла замуж, а спустя пять месяцев забеременела.

«Я была взволнована, потому что всегда хотела иметь детей, но в то же время была шокирована, потому что поняла: моя карьера окончена», — пояснила она.

В состав сборной Флак не попала, но доказала окружающим, на что способно женское тело. Ни девушка, ни ее будущий ребенок не пострадали.