Легкоатлета Шубенкова оправдали по делу о допинге

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами россиянина Сергея Шубенкова по возможному нарушению антидопинговых правил, сообщается на сайте AIU.

В пресс-релизе говорится, что нет доказательств вины или халатности Шубенкова по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении пробы, которую взяли 15 декабря 2020 года — в период без соревнований. Поэтому он не будет отбывать срок дисквалификации. Результаты исследования показали низкую концентрацию вещества, известного как ацетазоламид (мочегонное средство).

«После тщательного расследования объяснений спортсмена в процессе обработки результатов AIU признал, что положительный тест был результатом непреднамеренного проглатывания им остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи», — сказано в сообщении.

Обвинение AIU передали комиссии дисциплинарного трибунала. Она установила, что это был «действительно исключительный» случай, и приняла заявление российского спортсмена об отсутствии вины или халатности. В итоге отклонила просьбу AIU о наложении срока дисквалификации.