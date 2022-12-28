28 декабря 2022, 14:17
Легкоатлета Александра Асанова отстранили от соревнований на два года за допинг
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) нашла в пробе легкоатлета Александра Асанова запрещенную субстанцию. Об этом написал RT.
Спортсмена отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил на два года. Срок отсчитывается с 17 декабря 2021 года.
Реклама
Александр Асанов становился серебряным и бронзовым призером на чемпионатах России по прыжкам в высоту.
Реклама
Спортсмены
Реклама
Реклама