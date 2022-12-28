Спорт 28 декабря 2022, 14:17 Легкоатлета Александра Асанова отстранили от соревнований на два года за допинг

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) нашла в пробе легкоатлета Александра Асанова запрещенную субстанцию. Об этом написал RT.

Спортсмена отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил на два года. Срок отсчитывается с 17 декабря 2021 года.

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Александр Асанов становился серебряным и бронзовым призером на чемпионатах России по прыжкам в высоту.

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