Легкоатлет Вдовин получил золото на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал золото в беге на 400 метров на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщил ТАСС.

Россиянин пробежал дистанцию за 49,34 секунды и побил мировой рекорд, который сам же в ноябре 2019 года (50,45) и поставил. Серебро получил американец Ник Мэйхью (50,26), бронзу — россиянин Чермен Кобесов (50,44). После финиша он надел футболку с фото своей матери, которая умерла в этом году.

Спортсмены выступили в категории Т37, в которую включили атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Вдовину 27 лет. Ранее на Паралимпийских играх в Токио он уже завоевал серебро в беге на 100 м. Российский спортсмен является десятикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионатом Европы. С 2010 года Вдовин входит в состав национальной команды. Он нес знамя российской команды Паралимпийского комитета на церемонии открытия Игр в Токио.

Ранее 1 сентября россиянин Никита Прохоров завоевал серебряную медаль в толкании ядра, сообщил МАТЧ ТВ. Он стал вторым с результатом 16,29 метра. Золото досталось канадцу Грегу Стюарту, бронза — американцу Джошуа Синнаму..