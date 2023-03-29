Спорт 29 марта 2023, 18:03 Легкоатлет Сокирский рассказал, что спортсменам надоела неопределенность со стороны МОК

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Участник Олимпийских игра 2012 года в Лондоне Алексей Сокирский назвал вопиющей ситуацию, которая развивается вокруг требований МОК по отношению к российским спортсменам. Об этом сообщил «Крым 24».

По словам спортсмена, всем уже надоела неопределенность и новые правила, которые вводит Международный олимпийский комитет. Он предложил обратить взгляд на Азию.

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«Да, идеально было бы найти компромисс, однако, если это невозможно сделать, то, на мой взгляд, стоит присмотреться к азиатскому вектору развития нашего спорта. Понимаете, в Европе нас не ждут. Для всех это очевидно. Поэтому, если есть шанс получать конкуренцию в той же Азии, то почему бы и нет? Это хорошее подспорье», — считает Сокирский.

Ранее МОК рекомендовал все же допустить российских спортсменов на международные соревнования. Но только тех, кто открыто осудил СВО. И выступать они будут только под нейтральным флагом.

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